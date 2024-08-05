Olimpiyatlarda hakem sakatlandı!

İspanya ve Fas arasında oynanan yarı final maçında, İspanyol oyuncuyla çarpışarak sakatlanan maçın hakemi Ilgiz Tantashev, karşılaşmaya devam edemedi. Onun yerine İsveçli hakem Glenn Nyberg geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 20:02
Olimpiyatlarda hakem sakatlandı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları devam ederken dikkat çeken bir olay yaşandı.

İspanya ve Fas arasında oynanan yarı final maçında, İspanyol oyuncuyla çarpışarak sakatlanan maçın hakemi Ilgiz Tantashev, orta alanda oyuncularla çarpıştı.

Bu çarpışma sonrası yere düşen Özbek hakem, kenara değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Tantashev'in yerine İsveçli hakem Glenn Nyberg geçti.


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