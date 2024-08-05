Ferhat Arıcan, Paris 2024'te olimpiyat beşincisi oldu!
Ferhat Arıcan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler paralel bar finallerini beşinci sırada tamamladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, organizasyonu 5. bitirdi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti.
OLİMPİYAT BEŞİNCİSİ OLDU
Ferhat Arıcan, finalde aldığı 15100 puanla oyunları 5. tamamladı.
Erkekler paralel bar aleti banşında Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya alırken Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 ile gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 ile bronz madalya elde etti.
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