Olimpiyat tarihine geçti: Paris 2024'te Novak Djokovic altın madalyanın sahibi oldu!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 18:20

Güncelleme: 04.08.2024 - 18:21

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis tek erkekler finalinde, Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.

Court Philippe-Chatrier'de oynanan müsabakanın ilk setini tie-break sonucunda 7-6'lık skorla Djokovic kazandı.

OLİMPİYAT TARİHİNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ikinci setinde de tie-break'e gidilirken Sırp raket bu sette de hata yapmadı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Altın madalyayı kazanan Novak Djokovic finali set vermeden kazanarak olimpiyat tarihine geçti.

EN YAŞLI VE EN GENÇ TENİSÇİ

37 yaşındaki tenisçi kariyerinin ilk olimpiyat zaferine ulaştı. Finalde kaybeden Alcaraz ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan teniste 37 yaşındaki Djokovic olimpiyatlarda finalde oynayan en yaşlı sporcu olurken 21 yaşındaki Alcaraz ise en genç oyuncu oldu.