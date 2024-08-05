Milli yelkencilerin yarışı iptal oldu
Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı'nın bugünkü yarışı, olumsuz koşullar nedeniyle yapılamadı.
Marsilya Marina'da bugün yapılması planlanan yelken branşında 470 karışık takım yarışları, olumsuz koşullar nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı'nın mücadelesi, yarın devam edecek.
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