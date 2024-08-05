Milli yelkencilerin yarışı iptal oldu

Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı'nın bugünkü yarışı, olumsuz koşullar nedeniyle yapılamadı.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 20:56
Milli yelkencilerin yarışı iptal oldu
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Marsilya Marina'da bugün yapılması planlanan yelken branşında 470 karışık takım yarışları, olumsuz koşullar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı'nın mücadelesi, yarın devam edecek.


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