Milli yıldız Bertuğ Yıldırım, İspanyaol ekibi Getafe'ye transfer oldu!
İspanya LaLiga ekibi Getafe, Bertuğ Yıldırım'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
İspanya LaLiga takımlarından Getafe, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Bertuğ" ifadeleri kullanıldı.
BERTUĞ YILDIRIM'IN KARİYERİ
Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi.
Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan Rennes'e imza attı.
Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.
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