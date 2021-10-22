Milli yüzücü Derin Toparlak'a özel davet

22 Ekim 2021 Cuma, 13:22

Yunanistan’ın Yanya şehrinde 28 Haziran- 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan Bakırköy Ataspor Kulübü’nün Sporcusu Derin Toparlak'a Dünya Su Oyunları'ndan özel davet geldi.

Temmuz ayı 2021 yılında CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde Türkiye’nin ilk madalyasını alarak, 25 Eylül 2021 tarihinde de Kolombiya'da yapılan Açık Su Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak tarihe geçen ve Türkiye’nin tüm su sporlarında en büyük başarısına imza atmış olan Derin Toparlak, ülkemiz adına yarışacak.

Dünya Su Sporları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin desteğiyle düzenlenen 11 günlük uluslararası çok sporlu bir etkinliktir. Yaz Olimpiyat Oyunlarını takip eden yıl düzenlenen Dünya Oyunları 2022, 7-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında Birmingham'da yeni nesil küresel sporları sergileyecek. 100'den fazla ülkeden beklenen 3.600 seçkin sporcu, 30'dan fazla ülkede altın için yarışacak.