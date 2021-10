Spor yazarlarından Pereira'ya ağır eleştiri: Sabit fikirli!

22 Ekim 2021 Cuma, 09:09

Antwerp'le 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yorumcular faturayı teknik direktör Pereira'ya kesti.

İşte o yorumlar

Uğur Meleke: Pereira’nın bir B planı neredeyse yok. Ya da A planında gereğinden fazla ısrarcı. Pereira yaklaşık dört aydır görevde. Onun Fenerbahçe’sini yedisi hazırlık, dokuzu lig, beşi de Avrupa’da olmak üzere 21 maçta seyrettik. Yani sağlıklı bir değerlendirme yapmak için yeterli veri var elimizde. Dün Kadıköy’de oynanan müsabakanın neticesinden bağımsız olarak Pereira’nın Fenerbahçesini şöyle özetleyebilirim: Onun A planına saygı duyuyorum. Ama koca bir sezonu, her bir müsabakayı, her bir durumu tek bir taktikle götüremezsiniz. B, C, D planlarınız; yani bir taktikler repertuvarınız olmalı. İlk 21 maç sonunda görünen o ki, Pereira’nın bir B planı neredeyse yok. Ya da A planında gereğinden fazla ısrarcı.

Serdar Ali Çelikler: Vitor Pereira kendi fikrine o kadar aşık ki, 2-1 ile gelinen 2. yarıda 3-5-2'ye döner, Berisha yerine misal Zajc'ı alıp biraz daha pas oyununa dönebilirdi. Hayır yapmıyor. Takım dağılmış, 2. golü yemişken 4 oyuncu değiştirip aynı sistem ve planına göre devam ediyor. Sadece sahadaki enerjiyi artırıyor. Tek sorun teknik adamın sabit fikirliliğinde, kendi fikrine olan aşkında değil elbet. Takım ciddi kalite sorunu yaşıyor. Berisha, bu sezonun hayal kırıklığı transferi. Aslen Kim ve birazcık da Rossi dışında transfer karavanacılığı sürüyor. Mesut Özil konusunu artık kafamızda kapatalım bence. İrfan, bu sene hiç olmayan Pelkas ve Enner dışında üretimi başarabilecek pek kimse yok.