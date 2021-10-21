RTÜK, şifresiz ve açık yayınlanacak spor olayları listesini güncelledi
RTÜK, şifresiz ve açık yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini yenilerken milli maçların şifresiz yayınlanması kararlaştırıldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şifresiz ve açık yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini güncelledi.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı.
İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren RTÜK, yürürlükte olan yeni listeyi yayımladı.
Buna göre, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik liste, şu şekilde:
1) Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları
2) FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları
3) FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları
4) Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları
5) Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları
6) UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması
7) Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları
8) Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları
9) Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)
10) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları
11) Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)
12) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
13) Akdeniz Oyunları
14) İstanbul Maratonu
15) Gazi Koşusu
16) İslam Dayanışma Oyunları
17) Kırkpınar Yağlı Güreşleri
18) Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus)
19) Yunus Emre Şenlikleri
20) Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri
21) Nevruz Etkinlikleri
22) Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları
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