Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa şampiyonu oldu!
Kuzey Tunçelli, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda yarıştığı 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Kuzey, 1500 metre serbest stil finalinde yer aldı.
Finali 14.55.64'lük derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.
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