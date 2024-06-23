Burak Yılmaz'dan millilere destek: 'Acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak'

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 19:34
Burak Yılmaz'dan millilere destek: 'Acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak'
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A Milli Takım'ın F Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Kayserispor'un teknik direktörü eski milli futbolcu Burak Yılmaz, millilerimiz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"BİZİM ÇOCUKLAR'A GÜVENELİM"

Yılmaz, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. "Bizim çocuklar"a güvenelim, destek olalım…" ifadelerini kullandı.

Türkiye, F Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22:00'de Çekya ile karşı karşıya gelecek.


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