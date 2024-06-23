Burak Yılmaz'dan millilere destek: 'Acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak'
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.
A Milli Takım'ın F Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Kayserispor'un teknik direktörü eski milli futbolcu Burak Yılmaz, millilerimiz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
"BİZİM ÇOCUKLAR'A GÜVENELİM"
Yılmaz, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. "Bizim çocuklar"a güvenelim, destek olalım…" ifadelerini kullandı.
Türkiye, F Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22:00'de Çekya ile karşı karşıya gelecek.
burak yılmaz haberleri EURO 2024 haberleri a milli futbol takımı haberleri Vincenzo Montella haberleri
Spor Haberleri
- Zuriko Davitashvili: 'Ronaldo'dan asla korkmuyorum'
- Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya!
- Burak Yılmaz'dan destek: 'Acımasız eleştiriler...'
- Milli futbolculardan Montella'ya destek!
- UEFA'dan Arnavut golcüye 2 maç men!
- İspanya'da kazanan Max Verstappen!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri!
- Polonya, Milletler Ligi'nde 3. oldu
- Hamit Altıntop'tan iddialara yanıt!
- Chelsea'den 18'lik yıldıza 22 milyon Euro!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekbirlerle şubeyi bastılar
- Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı!
- 'Olağanüstü bir örnek seyrettim'
- 'Sana ne ulan kaç yaşındaydı, ister 9 ister 19...'
- İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı çatışma!
- İki çocuk otel odasında ölü bulundu!
- Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak!
- 'Çözemiyorsanız bırakın kardeşim, biz çözelim'
- 'Eğlencenin dozunu kaçırarak...'
- 'MHP (Babamın partisi) ...'