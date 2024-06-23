Burak Yılmaz'dan A Milli Takım'a destek çağrısı!

Kayserispor'un teknik direktörü eski milli futbolcu Burak Yılmaz, A Milli Takım ile ilgili bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 16:08
Burak Yılmaz'dan A Milli Takım'a destek çağrısı!
Abone Ol google-news

A Milli Takım'ın F Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Kayserispor'un teknik direktörü eski milli futbolcu Burak Yılmaz, millilerimiz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"ACIMASIZ ELEŞTİRİLER KİMSENİN BİR İŞİNE YARAMAYACAK"

Yılmaz, X'te yaptığı paylaşımda "Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak."Bizim çocuklar"a güvenelim, destek olalım…" ifadelerini kullandı. 


A Milli Takım haberleri burak yılmaz haberleri EURO 2024 haberleri

İlgili Haberler

A Milli Futbol Takımı'na kötü haber! Maçı tamamlayamadı...

A Milli Futbol Takımı'na kötü haber! Maçı tamamlayamadı...
A Milli Takım'da stoper krizi!

A Milli Takım'da stoper krizi!
EURO 2024'te ikinci maçlar geride kaldı: İşte A Milli Takım'ın gruptan çıkma ihtimalleri!

EURO 2024'te ikinci maçlar geride kaldı: İşte A Milli Takım'ın gruptan çıkma ihtimalleri!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler