Burak Yılmaz'dan A Milli Takım'a destek çağrısı!
Kayserispor'un teknik direktörü eski milli futbolcu Burak Yılmaz, A Milli Takım ile ilgili bir paylaşım yaptı.
A Milli Takım'ın F Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Kayserispor'un teknik direktörü eski milli futbolcu Burak Yılmaz, millilerimiz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
"ACIMASIZ ELEŞTİRİLER KİMSENİN BİR İŞİNE YARAMAYACAK"
Yılmaz, X'te yaptığı paylaşımda "Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak."Bizim çocuklar"a güvenelim, destek olalım…" ifadelerini kullandı.
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