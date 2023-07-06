Milli yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 02:58

Güncelleme: 06.07.2023 - 02:58

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.

Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve, bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.