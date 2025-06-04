Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında ay-yıldızlı sporcu Selin Hürmeriç, solo kategorisinde birinci olarak, altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda milli sporculardan Ece Üngör ise serbest solo kategorisinde altıncı sırada yer aldı.
Milli yüzücü Selin Hürmeriç'ten Portekiz'deki kupada altın madalya
Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda altın madalya kazandı.
4.06.2025 13:35:00
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AA
Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda altın madalya kazandı.
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