Milli yüzücü Selin Hürmeriç'ten Portekiz'deki kupada altın madalya

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında ay-yıldızlı sporcu Selin Hürmeriç, solo kategorisinde birinci olarak, altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda milli sporculardan Ece Üngör ise serbest solo kategorisinde altıncı sırada yer aldı.