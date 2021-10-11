Milliler, basına kapalı çalıştı
A Milli Futbol Takımı, Letonya karşılaşması öncesinde Riga'daki Skonto Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yaptı.
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yönetiminde Letonya'da saat 12.00'de gerçekleştirilen idmanda, sekize üç pas ve duran top çalışmaları yapıldı. Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.
Takımın antrenman sahasına hareketi öncesinde maç için Litvanya'dan Letonya'ya gelen taraftarlar; millilere destek verip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun ile fotoğraf çektirdi.
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