Milliler, İtalya’ya 3-1 mağlup oldu

12 Temmuz 2022 Salı, 22:58

Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U22 Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden U22 Erkek Voleybol Milli Takımı, ilk maçında İtalya’ya 29-27, 25-18, 22-25 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Milliler, şampiyonanın ikinci maçında yarın TSİ 13.00’te Hollanda ile karşılaşacak.



