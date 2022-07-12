Milliler, İtalya’ya 3-1 mağlup oldu
U22 Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV U22 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İtalya’ya 3-1 yenildi.
Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U22 Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden U22 Erkek Voleybol Milli Takımı, ilk maçında İtalya’ya 29-27, 25-18, 22-25 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Milliler, şampiyonanın ikinci maçında yarın TSİ 13.00’te Hollanda ile karşılaşacak.
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