Millilerden Sırbistan'da 6 madalya

Alp Disiplini Kayak Milli Takımı, Sırbistan'da 6 madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 22:02
Millilerden Sırbistan'da 6 madalya
Abone Ol google-news

Alp Disiplini Kayak Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmasında 6 madalya elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Kopaonik Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen FIS yarışmasında Bünyamin Çelik'in 2 altın, Demirkan Hasırcı'nın ise 2 gümüş madalya aldığı belirtildi.

Kadınlarda ise Sıla Kara'nın, birer altın ve gümüş madalya aldığı kaydedildi.


Alp Disiplini Kayak Milli Takımı madalya Gümüş Madalya Altın Madalya bronz madalya

En Çok Okunan Haberler