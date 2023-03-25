Millilerden Sırbistan'da 6 madalya
Alp Disiplini Kayak Milli Takımı, Sırbistan'da 6 madalya kazandı.
Alp Disiplini Kayak Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmasında 6 madalya elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Kopaonik Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen FIS yarışmasında Bünyamin Çelik'in 2 altın, Demirkan Hasırcı'nın ise 2 gümüş madalya aldığı belirtildi.
Kadınlarda ise Sıla Kara'nın, birer altın ve gümüş madalya aldığı kaydedildi.
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