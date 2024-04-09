Millwall - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Millwall, İngiltere Championship'in 42. hafta karşılaşmasında sahasında Leicester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere Championship'in 42. hafta heyecanı sürüyor.
Neil Harris yönetimindeki Millwall, sahasında Enzo Maresca'nın ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.
MILLWALL - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
The Den Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
MILLWALL - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Sunny Gill'in yöneteceği karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Millwall, İngiltere Championship'teki son maçında deplasmanda Huddersfield'a 1-0 mağlup olmuştu.
Leicester City ise sahasında Birmingham'ı 2-1 mağlup etmişti.
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