Milot Rashica: 'Beşiktaş böyle oynamaz!'

Beşiktaşlı Milot Rashica, Adana Demirspor karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı. Rashica, 'Beşiktaş böyle oynamaz!' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 22:32
Milot Rashica: 'Beşiktaş böyle oynamaz!'
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Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Rashica "Bu oyun bizim oyunumuz değil. Adana'ya başka umutlarla gelmiştik. Beşiktaş'ın oyunu bu olamaz, böyle oynayamaz! Neyi yanlış yaptığımıza bakacağız ve bunu düşüneceğiz." dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen Rashica "Kendi oyunumuzu oynayamadık. Çok top kaybettik, ikili mücadeleleri kaybettik. Taraftarlardan özür dileriz. Daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı


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