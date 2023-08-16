Milot Rashica Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Rashica'yı kadrosuna kattı. Kosovalı yıldız Milot Rashica siyah beyazlılara imza atmak için İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica İstanbul'a geldi. Siyah beyazlı kulübün görüşmelere başladığını resmi olarak açıkladığı Rashica, özel uçakla İstanbul'a iniş yaptı. 27 yaşındaki Kosovalı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Rashica ayağının tozuyla geldiği havalimanında siyah beyazlı taraftarlarla kucaklaştı. Taraftarlara üçlü çektiren Rashica yaptığı kısa açıklamada, "Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım." sözlerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI
Beşiktaş, Milot Rashica transferi için görüşmelere başladığını şu sözlerle duyurdu: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır."
Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
G.SARAY RAKAMLARI
2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.
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