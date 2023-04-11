Survivor 2023 yarışmacısı Osman Can kimdir? Osman Can Ural kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasının yarışmacılarından Osman Can'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki, Survivor 2023 yarışmacısı Osman Can kimdir? Osman Can Ural kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:03
Survivor 2023 yarışmacısı Osman Can kimdir? Osman Can Ural kaç yaşında, nereli?
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Survivor 2023 yarışmasının favori isimlerinden biri olarak gösterilen Osman Can'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleğinin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor 2023 yarışmacısı Osman Can kimdir? Osman Can Ural kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR OSMAN CAN URAL KİMDİR?

Uzun süredir Acun Medya çalışanı olan Osman Can Ural, 1994 doğumludur. Geçmişte futbolla ilgilenen yarışmacı, geçtiğimiz sezonlarda oynanan futbol maçında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Osman Can Ural, Survivor'a gitmeden önce yaptığı son paylaşımına; "Gerçekleştireceğim bu hayalimde yanımda olup, bana destek olacak herkese şimdiden çok teşekkürler. Sakatlıksız, kazasız mükemmel bir sezon olması dileğiyle… #survivor2023" notunu düştü.


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