Yüsra Geyik kimdir, nereli, kaç yaşında? Yüsra Geyik hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Yüsra Geyik, bir dijital platformda yayınlanan Bozkır dizisinde soyunup dans etti. Güzel oyuncunun kim olduğu ve hangi dizilerde rol aldığı araştırılmaya başladı. Peki, Yüsra Geyik kimdir, nereli, kaç yaşında? Yüsra Geyik hangi dizilerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 14:20
Yüsra Geyik kimdir, nereli, kaç yaşında? Yüsra Geyik hangi dizilerde oynadı?
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Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteriyle hafızlara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor. Aynı zamanda Bozkır dizisinde rol alan Yüsra Geyik bir sahnede soyunup çıplak şekilde dans etmesiyle gündem oldu. 

Yurttaşlar, Yüsra Geyik hakkında kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı gibi soruları arama motorlarında aratıyor. Peki, Yüsra Geyik kimdir, nereli, kaç yaşında? Yüsra Geyik hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılında başladığı Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda uzun süre yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakteriyle hafızalara kazındı.

Yüsra Geyik, daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat verdi. 

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin rol aldığı Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veriyor.

YÜSRA GEYİK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2003 - Hayat Bilgisi

2004 - Yabancı Damat

2006-2018 - Arka Sokaklar

2018 - Bebek Geliyorum Demez (Film)

2022 - Camdaki Kız

2023 - Aile 

2023 - Bozkır 



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