Miralem Pjanic'in yeni adresi BAE oldu! Al Sharjah'a transfer oldu...
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılarak BAE ekiplerinden Al Sharjah'a transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren 32 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah Kulübü, bonservisi Barcelona'da bulunan Miralem Pjanic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Pjanic için Barcelona'ya bonservis bedeli ödenmediği ifade edildi.
Miralem Pjanic, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 4 asistlik katkı sağlamıştı.
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