Miralem Pjanic'in yeni adresi BAE oldu! Al Sharjah'a transfer oldu...

07 Eylül 2022 Çarşamba, 19:51

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren 32 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah Kulübü, bonservisi Barcelona'da bulunan Miralem Pjanic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Pjanic için Barcelona'ya bonservis bedeli ödenmediği ifade edildi.

Miralem Pjanic, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 4 asistlik katkı sağlamıştı.