Miralem Pjanic'in yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:23

Güncelleme: 25.09.2024 - 16:23

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC forması giyen Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu.

MIRALEM PJANIC'İN YENİ DURAĞI RUSYA OLDU

34 yaşındaki Pjanic, CSKA Moskova ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak üzere Moskova'ya gitti.

Relevo'nun aktardığı habere göre; Pjanic, Rus temsilcisinden yıllık 1 milyon Euro + bonus kazanacak. Gün içinde sağlık kontrollerinden geçecek olan deneyimli futbolcu daha sonra kendisini CSKA Moksova'ya bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

BEŞİKTAŞ FORMASI DA GİYDİ

Futbola Metz altyapısında başlayan Miralem Pjanic daha sonra sırasıyla Lyon, Roma, Juventus, Barcelona, Beşiktaş ve Sharjah FC formaları giymişti.

BARCELONA 60 MİLYON EURO ÖDEDİ

Barcelona 2020-21 sezonu başında Pjanic'i Juventus'tan 60 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamış ve 1 yıl sonra oyuncuyu Beşiktaş'a kiralamıştı.