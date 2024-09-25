Beşiktaş, Basket Landes'a kaybetti!
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 80-58 mağlup oldu.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 80-58 yenildi.
Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 84-70 kaybeden siyah-beyazlı ekip, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek. Basket Landes ise FIBA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.
Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-15 önde geçti. İkinci periyotta rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş, soyunma odasına 4 sayı farkla geride gitti: 34-30. Üçüncü çeyrekten itibaren yeniden farkı açmaya başlayan Fransa temsilcisi, salondan 22 sayı farkla galip ayrıldı: 80-58.
BEŞİKTAŞ K GRUBU'NDA
FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş BOA, K Grubu'nda yer alacak.
Siyah-beyazlı ekip, K Grubu'nda Geas Basket (İtalya), SL Benfica (Portekiz) ve Basket Namur Capitale (Belçika) takımlarıyla mücadele edecek.
Beşiktaş BOA, gruptaki ilk maçını 10 Ekim Perşembe günü deplasmanda Geas Basket ile oynayacak.
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