Kamp kadrosu belli oldu: Ajax'a karşı Beşiktaş'ta tek eksik!
Beşiktaş, Ajax ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş, Ajax ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan ve UEFA kadrosunda yer almayan Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu:
Etiketler: #beşiktaş #ajax #Necip Uysal #avrupa ligi
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