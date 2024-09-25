Kamp kadrosu belli oldu: Ajax'a karşı Beşiktaş'ta tek eksik!

Beşiktaş, Ajax ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Kamp kadrosu belli oldu: Ajax'a karşı Beşiktaş'ta tek eksik!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:00

Beşiktaş, Ajax ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan ve UEFA kadrosunda yer almayan Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu:


Etiketler: #beşiktaş #ajax #Necip Uysal #avrupa ligi

İlgili Haberler

Beşiktaş, Basket Landes'a kaybetti!

Beşiktaş, Basket Landes'a kaybetti!
Beşiktaş Belediyesi, sınav sürecinde öğrencilerin yanında

Beşiktaş Belediyesi, sınav sürecinde öğrencilerin yanında
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai etkisi!

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai etkisi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler