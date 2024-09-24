Beşiktaş'ta Felix Uduokhai etkisi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Felix Uduokhai gösterdiği performansla beğenileri topluyor.

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai etkisi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:16

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Felix Uduokhai performansıyla fark yaratan isimlerden oldu.

SAVUNMADA FARK YARATTI

Beşiktaş, Uduokhai'nin 90 dakika forma giydiği 3 karşılaşmada da akan oyunda kalesinde gol görmedi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında serbest vuruş kaynaklı, Eyüpspor'dan penaltı golü yedi. Beşiktaş, Sivasspor karşılaşmasında ise kalesini gole kapadı.


Etiketler: #Felix Uduokhai #beşiktaş #süper lig

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