Beşiktaş'ta Felix Uduokhai etkisi!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Felix Uduokhai gösterdiği performansla beğenileri topluyor.
Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Felix Uduokhai performansıyla fark yaratan isimlerden oldu.
SAVUNMADA FARK YARATTI
Beşiktaş, Uduokhai'nin 90 dakika forma giydiği 3 karşılaşmada da akan oyunda kalesinde gol görmedi.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında serbest vuruş kaynaklı, Eyüpspor'dan penaltı golü yedi. Beşiktaş, Sivasspor karşılaşmasında ise kalesini gole kapadı.
Etiketler: #Felix Uduokhai #beşiktaş #süper lig
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