Mircea Lucescu'dan Ümit Akdağ açıklaması: 'Milli takıma gelmesi için...'

Bükreş'te doğan ve Romanya'nın U21 Takımı'nda forma giyen Ümit Akdağ, en üst seviyede milli takım tercihini henüz yapmadı. Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 22 yaşındaki futbolcu ile temasa geçtiğini açıkladı.

LUCESCU'DAN AÇIKLAMA

Lucescu, "Ümit Akdağ ile konuştum. Milli takıma gelmesi için ikna etmeye çalıştım ama ikna edemedim. Düşünmesini istedim. Hala Türkiye'den davet almayı umuyor. Türk Milli Takımı'nda forma giymesinin zor olacağını söyledim" dedi.

"BURADA ŞANSI VAR"

Ümit Akdağ'ın Türkiye'de forma şansı bulmasının zor olacağını söyleyen Lucescu, "Çünkü orada benimle birlikte ilk kez forma giyen ve çıkış yapan oyuncular var. Bunlarda biri, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'ya iki gol atan Merih Demiral. Diğeri ise Çağlar Söyüncü. Ümit Akdağ'a milli takıma ulaşmasının zor olacağını ve burada, en azından Draguşin geri dönene kadar bir şansı olduğunu söyledim" diye konuştu.

Rumen teknik adam, "Ümit Akdağ düşündüğünü ve ailesiyle konuştuğunu söyledi. O burada doğdu ama ailesi Türk olduğu için Türkiye'ye döndü. Elbette bir noktada köklerinin olduğu yere dönmek istiyor. Türkiye için oynamak istiyor" sözlerini sarf etti.

22 yaşındaki Ümit Akdağ, bu sezon Alanyaspor'da 7 maçta görev aldı.