Cumhuriyet Gazetesi Logo
Endonezya Milli Takımı'nda Patrick Kluivert dönemi sona erdi!

Endonezya Milli Takımı'nda Patrick Kluivert dönemi sona erdi!

16.10.2025 10:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Endonezya Milli Takımı'nda Patrick Kluivert dönemi sona erdi!

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Endonezya Milli Futbol Takımı'nda Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Endonezya Milli Futbol Takımı, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı.

Endonezya Futbol Federasyonundan (PSSI) yapılan açıklamada, "PSSI ile milli takım teknik direktörü Patrick Kluivert, karşılıklı fesih mekanizmasıyla iş birliklerini erken sonlandırmayı resmen kabul etti" denildi.

Endonezya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde geçen hafta Suudi Arabistan ve Irak'a yenilerek organizasyonda mücadele etme şansını kaybetti.

İki yıl önce 5 ay süreyle Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın başında sadece 8 maça çıktı.

İlgili Konular: #endonezya #Patrick Kluivert #2026 Dünya Kupası Elemeleri

İlgili Haberler

Hollanda basınına konuştu: Patrick Kluivert'tan Adana Demirspor'a sert sözler!
Hollanda basınına konuştu: Patrick Kluivert'tan Adana Demirspor'a sert sözler! Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile yollarını ayıran Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert, ülkesinin basınına konuştu. Kluivert, Adana ekibinde yaşadıklarına dair, "İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık" ifadelerini kullandı.
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber! Patrick Kluivert ile yollar ayrılmıştı...
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber! Patrick Kluivert ile yollar ayrılmıştı... FIFA'nın, sezon ortasında Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer yasağı verdiği ileri sürüldü.
En son Adana Demirspor'u çalıştırmıştı: Patrick Kluivert'tan şaşırtan transfer kararı!
En son Adana Demirspor'u çalıştırmıştı: Patrick Kluivert'tan şaşırtan transfer kararı! Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Patrick Kluivert'ın, Endonezya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi.