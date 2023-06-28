Mislav Orsic kimdir, nereli, kaç yaşında? Mislav Orsic hangi takımlarda futbol oynadı?
Süper Lig ekibi Trabzonspor, İngiliz kulüp Southhampton’da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Mislav Orsic ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolseverler, Mislav Orsic'in kariyerini, kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Mislav Orsic kimdir, nereli, kaç yaşında? Mislav Orsic hangi takımlarda futbol oynadı?
Trabzonspor'un Mislav Orsic ve kulübüyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanacağı açıklandı. Peki, Mislav Orsic kimdir, nereli, kaç yaşında? Mislav Orsic hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Mislav Orsic hakkında merak edilenler...
MİSLAV ORSİC KİMDİR?
Mislav Orsic, 29 Aralık 1992 yılında Hırvatistan, Zagreb'te dünyaya gelmiştir. İngiltere Premier Lig'den düşen Southampton forması giymektedir. Kariyerine, 2009 yılında Inter Zaprešic takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Spezia, HNK Rijeka, NK Celje, Jeonnam Dragons, Çangçun Yatai, Ulsan Hyundai ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydi. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giymektedir.
MİSLAV ORSİC HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2009-2013 Inter Zaprešic
2013-2014 Spezia
2014-2016 HNK Rijeka
2014 NK Celje (kiralık)
2015 Jeonnam Dragons (kiralık)
2016 Jeonnam Dragons
2016 Çangçun Yatai
2017-2018 Ulsan Hyundai
2018-2023 Dinamo Zagreb
2023- Southampton
MİSLAV ORSİC MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2010 Hırvatistan U-18
2010-2011 Hırvatistan U-19
2011-2013 Hırvatistan U-20
2013 Hırvatistan U-21
2019- Hırvatistan
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