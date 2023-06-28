Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:54

Güncelleme: 28.06.2023 - 10:54

Trabzonspor'un Mislav Orsic ve kulübüyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanacağı açıklandı. Peki, Mislav Orsic kimdir, nereli, kaç yaşında? Mislav Orsic hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Mislav Orsic hakkında merak edilenler...

MİSLAV ORSİC KİMDİR?

Mislav Orsic, 29 Aralık 1992 yılında Hırvatistan, Zagreb'te dünyaya gelmiştir. İngiltere Premier Lig'den düşen Southampton forması giymektedir. Kariyerine, 2009 yılında Inter Zaprešic takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Spezia, HNK Rijeka, NK Celje, Jeonnam Dragons, Çangçun Yatai, Ulsan Hyundai ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydi. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giymektedir.

MİSLAV ORSİC HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2009-2013 Inter Zaprešic

2013-2014 Spezia

2014-2016 HNK Rijeka

2014 NK Celje (kiralık)

2015 Jeonnam Dragons (kiralık)

2016 Jeonnam Dragons

2016 Çangçun Yatai

2017-2018 Ulsan Hyundai

2018-2023 Dinamo Zagreb

2023- Southampton

MİSLAV ORSİC MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2010 Hırvatistan U-18

2010-2011 Hırvatistan U-19

2011-2013 Hırvatistan U-20

2013 Hırvatistan U-21

2019- Hırvatistan



