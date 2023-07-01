Mislav Orsic resmen Trabzonspor'da!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 11:53

Güncelleme: 01.07.2023 - 11:53

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme 1 yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

3 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Öte yandan Orsic'in transferine ilişkin Southampton FC’ye de sözleşme fesih bedeli olarak üç taksit halinde 2 milyon 400 bin Euro ödeneceği vurgulanan açıklamada, şunları kaydetti:

“Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir.”