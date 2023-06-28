Trabzonspor'un yeni transferi Kourmpelis'ten taraftarlara mesaj

Trabzonspor'un yeni transferi Dimitris Kourbelis'ten taraftara mesaj

AA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 09:00
Trabzonspor'un yeni transferi Kourmpelis'ten taraftarlara mesaj
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Trabzonspor Kulübünün yeni transferi Dimitris Kourbelis, taraftara mesaj gönderdi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Yunan futbolcu, Trabzonspor takımına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kourbelis, "Merhaba Trabzonspor taraftarları, ailenize katıldığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun videosu kısa sürede bordo-mavili taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.


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