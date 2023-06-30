Trabzonspor Joaquin Fernandez Moreno'yu resmen açıkladı
Süper Lig ekibi Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'yu renklerine bağladı.
Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez'i kadrosuna kattı.
Joaquin Fernandez Moreno
SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR, 2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."
Geride kalan sezonda Real Valladolid formasıyla 29 maçta görev yapan Joaquin Fernandez, 1 gol attı.
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