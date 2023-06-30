Trabzonspor Joaquin Fernandez Moreno'yu resmen açıkladı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 10:18

Güncelleme: 30.06.2023 - 10:18

Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez'i kadrosuna kattı.

Joaquin Fernandez Moreno



SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR, 2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

Geride kalan sezonda Real Valladolid formasıyla 29 maçta görev yapan Joaquin Fernandez, 1 gol attı.