Trabzonspor'dan, Jamie Vardy için resmi teklif!
Trabzonspor , Leicester City'nin tecrübeli yıldızı Jamie Vardy için resmi teklifte bulundu.
Trabzonspor hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor.
Bordo lacivertliler, Leicester City'nin deneyimli golcüsü Jamie Vardy için resmi teklifte bulundu.
beIN SPORTS'un haberine göre, Trabzonspor, 36 yaşındaki yıldızı kiralama veya bonservisiyle birlikte satın almayı hedefliyor.
Leicester City'de 11 sezondur forma giyen Vardy, geçen sezon Premier Lig'de 6 gol ve 5 asist kaydetti.
İngiliz oyuncu, Leicester City ile Premier Lig, Community Shield ve FA Cup zaferleri yaşamıştı.
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