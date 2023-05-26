MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Koca'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ardından sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.
MKE Ankaragücü'nün de aynı müsabakadaki saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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