MKE Ankaragücü, Mert Çetin'i kiraladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Serie A takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Yıldırım Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 13:58
MKE Ankaragücü, Mert Çetin'i kiraladı
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Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin'in geçici transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varmıştır" ifadesi kullanıldı.

Yıldırım Mert Çetin, geçen sezon ara transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.


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