MKE Ankaragücü, Mert Çetin'i kiraladı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Serie A takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Yıldırım Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin'in geçici transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varmıştır" ifadesi kullanıldı.
Yıldırım Mert Çetin, geçen sezon ara transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.
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