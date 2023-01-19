Adana Demirspor Mert Çetin'i kiraladı
Samet Akaydin'i Fenerbahçe'ye transfer eden Adana Demirspor, İtalya'da forma giyen Türk futbolcu Mert Çetin'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan milli futbolcu Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Önceki günlerde stoper Samet Akaydin’in Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla stoper arayışına giren Adana Demirspor, milli futbolcu stoper Mert Çetin ile sözleşme imzaladı.
SÜPER LİG'DE FORMA GİYMİŞTİ
Futbolcunun transferi mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından “Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır” ifadeleriyle duyuruldu.
Bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan Çetin, Türkiye’de daha önce Gençlerbirliği, Hacettepe Spor ve Kayserispor’da forma giymişti.
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