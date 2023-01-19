Adana Demirspor Mert Çetin'i kiraladı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 14:54

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 14:54

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan milli futbolcu Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Önceki günlerde stoper Samet Akaydin’in Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla stoper arayışına giren Adana Demirspor, milli futbolcu stoper Mert Çetin ile sözleşme imzaladı.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYMİŞTİ

Futbolcunun transferi mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından “Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır” ifadeleriyle duyuruldu.

Bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan Çetin, Türkiye’de daha önce Gençlerbirliği, Hacettepe Spor ve Kayserispor’da forma giymişti.

