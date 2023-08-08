MKE Ankaragücü, Renaldo Cephas'ın transferini açıkladı
MKE Ankaragücü, sol kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi.
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