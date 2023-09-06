MKE Ankaragücü Sirozhiddin Astanakulov transferini açıkladı!
MKE Ankaragücü, Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
MKE Ankaragücü, altyapısından Kırgız futbolcu Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Astanakulov ile 3 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri'nde imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.
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