MKE Ankaragücü Sirozhiddin Astanakulov transferini açıkladı!

MKE Ankaragücü, Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 19:37
MKE Ankaragücü Sirozhiddin Astanakulov transferini açıkladı!
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MKE Ankaragücü, altyapısından Kırgız futbolcu Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Astanakulov ile 3 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri'nde imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.


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