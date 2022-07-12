MLS ekibi DC United'ın yeni teknik direktörü Wayne Rooney oldu
MLS ekibi DC United, teknik direktörlük için Wayne Rooney ile anlaştı.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United'da teknik direktörlüğe Wayne Rooney getirildi.
DC United Kulübü, 36 yaşındaki Rooney ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu konumundaki Rooney, futbolculuk döneminde iki sezon boyunca DC United forması da giymişti.
Rooney, ilk teknik direktörlük deneyimini 2020'de Derby County'nin başına geçerek yaşamıştı.
Nisan ayında Hernan Losada'nın görevine son veren DC United Kulübü, geçici teknik direktör olarak Chad Ashton ile anlaşmıştı.
Video Haberler
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Sedat Peker ipi çektikçe yumak büyüyor!
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı
- Yalanlanan isimden istifa