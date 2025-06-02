Cumhuriyet Gazetesi Logo
MLS ekibinden Cengiz Ünder kararı!

MLS ekibinden Cengiz Ünder kararı!

2.06.2025 19:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
MLS ekibinden Cengiz Ünder kararı!

Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan milli oyuncu Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye geri döneceği kaydedildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre MLS ekibi Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere geri döneceği aktarıldı.

SAKATLIK YAŞADI

Sakatlıklardan dolayı eski formunu bulamayan milli yıldızın son sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor. 

12 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Amerika'da yeni bir maceraya Çıkan Cengiz, kiralık geçirdiği dönemde 12 maçta forma şansı buldu. Bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


İlgili Konular: #fenerbahçe #cengiz ünder #los angeles fc

İlgili Haberler

Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye veda: 'Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım...'
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye veda: 'Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım...' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Fransız oyuncusu Allan Sanit-Maximin, sarı-lacivertli kulübe veda ettiğini açıkladı.
Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye veda!
Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye veda! Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic, sarı-lacivertlilere veda etti.
Fenerbahçe, Hande Baladın transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Hande Baladın transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı'ndan ayrılan milli voleybolcu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.