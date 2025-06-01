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Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye veda: 'Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım...'

Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye veda: 'Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım...'

1.06.2025 20:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye veda: 'Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Fransız oyuncusu Allan Sanit-Maximin, sarı-lacivertli kulübe veda ettiğini açıkladı.

Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Fransız futbolcu, açıklamasında, "Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum" dedi.

Fransız oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını giydiği 31 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.

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