Mohamed Amoura, Kadıköy'de olmayacak!
Union Saint-Gilloise'de sarı kart gören Mohamed Amoura, Fenerbahçe ile gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan Union Saint-Gilloise'de Mohamed Amoura cezalı duruma düştü.
Amoura, 45. dakikada İsmail Kartal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda yer alan Amoura, cezalı duruma düştü.
23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı
- 'Ya kendine başka iş bulacak ya da...'
- AKP'de bu konuşuluyor!
- Dünyanın en değerli bankaları belli oldu
- Erdoğan'ın mitinginde 'Şeriat istiyoruz' sloganı
- 500 milyon TL'yi dalgalar yuttu!
- Özel'den Burcu Köksal'ın o sözlerine yanıt!
- CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması
- Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı
- 'Dilber'e 1 milyon TL'lik teklif