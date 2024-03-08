Mohamed Amoura, Kadıköy'de olmayacak!

Union Saint-Gilloise'de sarı kart gören Mohamed Amoura, Fenerbahçe ile gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:38
Mohamed Amoura, Kadıköy'de olmayacak!
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Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan Union Saint-Gilloise'de Mohamed Amoura cezalı duruma düştü.

Amoura, 45. dakikada İsmail Kartal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda yer alan Amoura, cezalı duruma düştü.

23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.


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