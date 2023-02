Mohamed Elneny, Arsenal ile sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum" ifadesini kullandı.

A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently O? Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you¦? pic.twitter.com/yOTw48O2xN