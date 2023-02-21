Mohamed Elneny, Arsenal ile sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Mohamed Elneny'nin sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:58
Mohamed Elneny, Arsenal ile sözleşmesini uzattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Mısırlı milli futbolcu, İngiliz ekibinde 155 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 10 asist yaptı.

Elneny, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.


Mohamed Elneny Arsenal İngiltere Premier Lig

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