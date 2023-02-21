Mohamed Elneny, Arsenal ile sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Mohamed Elneny'nin sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum" ifadesini kullandı.
A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently O? Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you¦? pic.twitter.com/yOTw48O2xN— Mohamed ELNeny (@ElNennY) February 21, 2023
Mısırlı milli futbolcu, İngiliz ekibinde 155 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 10 asist yaptı.
Elneny, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.
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