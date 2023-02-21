Fatih Terim ve Selçuk İnan imzalı formalarını İskenderunspor'a bağışladı

İskenderunspor, Fatih Terim ve Selçuk İnan'ın hediye ettiği imzalı formaları açık artırma usulüyle ile satışa çıkardığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:00
Fatih Terim ve Selçuk İnan imzalı formalarını İskenderunspor'a bağışladı
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinden spor camiası da derinden etkilendi.

Yaşanan depremde İskenderunspor'da teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez, kaleci antrenörü Uğur Kurt ile 18 Yaş Altı Takımı'nın sporcusu Burak Duraltı, enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.

TFF 2. Lig ekibine Fatih Terim ve Selçuk İnan'dan destek geldi.

İskenderunspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Terim ve Selçuk İnan'ın kulübe destek olmak amacıyla imzalı forma bağışladığı açıkladı. İskenderunspor, imzalı formaları açık artırma usulüyle satışa çıkaracağını duyurdu.


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