Mohamed Salah'tan flaş sözleşme yanıtı: 'Anlaşmadan çok uzağız'
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Mohamed Salah'ın Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Şu ana dek harika bir sezon geçiren Salah, konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Önceki günlerde İngiliz basınında çıkan haberlerde Mohamed Salah'ın Liverpool ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtilmişti.
Liverpool'un Mısırlı yıldızla 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
'ANLAŞMADAN ÇOK UZAĞIZ'
Öte yandan Mohamed Salah, 5-0 kazandıkları West Ham United maçının ardından bu konuya değindi.
Sky Sports'a konuşan yıldız futbolcu, anlaşma sağlandığına dair haberleri yalanladı.
Liverpool ile yeni sözleşme konusunda hiçbir şeyin değişmediğini belirten Salah, "Anlaşmadan çok uzağız. Hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullandı.
Takıma odaklandığını bildiren Salah, "Umarım Premier Lig'i kazanırız" dedi.
18 MAÇTA 30 GOLE KATKI
Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maça çıkan Mohamed Salah 17 gol, 13 asistlik inanılmaz bir istatistik yakaladı.
32 yaşındaki Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'in gol ve asist krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.
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