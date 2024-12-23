Mohamed Salah'tan sözleşme açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, takımdaki geleceği hakkında konuştu.
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, kulüpteki geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.
'BİR GÜNCELLEME YOK'
2 gol - 2 asist yaptığı ve 6-3 kazandıkları Tottenham maçının ardından konuşan Salah, "Geleceğim ile ilgili bir güncelleme yok. Böyle büyük bir kulüpte rekorlar kırmayı başarmak harika ama en önemli şey maçı kazanmış olmamız. Kariyerimi nerede sonlandıracak olursam olayım, bundan dolayı mutluyum" sözlerini sarf etti.
İngiliz basınında, Liverpool ile Mohamed Salah arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde ilerle kaydedildiği öne sürülmüştü.
32 yaşındaki Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 18 gol 15 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #mohamed salah #liverpool #Sözleşme
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