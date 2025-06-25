Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı bir başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Cimbom, bu doğrultuda Mohamed Simakan'ı transfer etmek istiyor. Peki, Mohamed Simakan kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Mohamed Simakan kaç yaşında, nereli? Mohamed Simakan hangi takımlarda oynadı?





MOHAMED SIMAKAN KİMDİR?

Mohamed Sanousy Simakan, 3 Mayıs 2000'de Fransa'nın Marsilya şehrinde dünyaya geldi. Simakan, 16 Mayıs 2018'de Strazburg ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

MOHAMED SIMAKAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine 25 Temmuz 2019'da UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Hayfa'ya karşı 3-1 kazanılan maçta çıktı. Simakan, 22 Mart 2021'de, 2021 yazında yürürlüğe girecek, açıklanmayan bir bedel karşılığında Alman kulübü RB Leipzig ile beş yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti. Simakan, 2 Eylül 2024'te 45 milyon € karşılığında Suudi Pro Lig ikincisi Al-Nassr'a katıldı.



