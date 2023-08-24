Molde-Galatasaray maçına Türklerden yoğun ilgi

Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:43

Güncelleme: 24.08.2023 - 07:43

Molde-Galatasaray karşılaşmasına Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakanın yapıldığı yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli Molde Stadı'nda konuk takım için ayrılan bölümde yaklaşık 250 taraftar yer aldı. Bu bölümün dışında Norveç pasaportu bulunan Türk taraftarlar da ev sahibi ekip tribüne girdi.

Maçtan önce Galatasaray forması giymemeleri yönünde uyarılan taraftarlar, buna rağmen karşılaşmaya sarı-kırmızılı formayla geldi. Yaklaşık 500 kişilik bu taraftar grubu, kale arkasındaki bir bölüme alındı. Grupta Galatasaray formalıların yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının formasını giyenler de dikkati çekti.