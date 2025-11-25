Monaco'da Denis Zakaria geri döndü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.11.2025 18:03:00
Cumhuriyet Spor
Monaco'da sakatlığını atlatan Denis Zakaria, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna yeniden eklendi. Fransız ekibi, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Monaco'da orta saha oyuncusu Denis Zakaria, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna geri döndü.

Fransız ekibi, bu sezon değişen kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Club Brugge maçından önce sakatlanan Zakaria'yı UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarmış ve yerine Krepin Diatta'yı eklemişti.

YENİDEN LİSTEDE

Zakaria'nın yeniden oynayabilecek duruma gelmesiyle birlikte Monaco'nun yeniden orijinal kadrosuna dönmesi gerekiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından yeniden Devler Ligi listesine eklendi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN MESAJ

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, "Denis sahalara geri döndü, kaptanımızı geri alıyoruz!" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pafos deplasmanına gidecek Monaco, Devler Ligi'nin 6. haftasında ise 9 Aralık'ta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

