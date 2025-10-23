Cumhuriyet Gazetesi Logo
Monaco-Tottenham maçında gol sesi çıkmadı!

Monaco-Tottenham maçında gol sesi çıkmadı!

23.10.2025 10:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Monaco-Tottenham maçında gol sesi çıkmadı!

Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Galatasaray'ın rakiplerinden Monaco, Tottenham'ı ağırladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Monaco, yeni teknik direktörü Sebastien Pocognoli yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı. Fransız ekibi Tottenham'a göre rakip kalede daha fazla üretken olmasına rağmen gol bulamadı. Tottenham da zorlu deplasmanda gol bulamayınca, iki takım haftayı 1'er puanla kapattı.

Bu beraberlik sonrası Monaco 2, Tottenham ise 5 puana ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Monaco, Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak. Tottenham, PSG ile yine Fransa'da karşılaşacak.

İlgili Konular: #uefa şampiyonlar ligi #tottenham #monaco

İlgili Haberler

Aston Villa Tottenham'ı deplasmanda yıktı!
Aston Villa Tottenham'ı deplasmanda yıktı! Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
Tottenham, Rodrigo Bentancur ile sözleşme uzattı
Tottenham, Rodrigo Bentancur ile sözleşme uzattı Tottenham, Uruguaylı futbolcu Rodrigo Bentancur ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını açıkladı.
Tottenham sahasında Wolverhampton'a diş geçiremedi!
Tottenham sahasında Wolverhampton'a diş geçiremedi! İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, evinde Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.